2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Berber ve kardeşine silahlı saldırı

Adana'da berber Nadir Kahveci (24) ve kardeşi Kadir Kahveci (18) iş yerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 07:24
Takip Et

Berber ve kardeşine silahlı saldırı

Berber ve kardeşine silahlı saldırı
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre, olay,  19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mahmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. 

Berberlik yapan Nadir Kahveci ve kardeşi Kadir Kahveci, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçerken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
3
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
4
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
5
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
6
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
7
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.