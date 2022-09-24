﻿''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

Usta oyuncu Şevket Altuğ, uzun yıllar sonra ilk kez görüntülendi.
Datça'da bir berberde tıraş olan Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
20'yi aşkın filmde ve birçok dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.
Unutma Beni 2002Süper Baba 1993-1997:Gölge Oyunu (Mahmut) 1993Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990.
İmdat ile Zarife 1990Şekerpare 1983Tokatçı 1983Dolap Beygiri 1982Yedi Bela Hüsnü 1982Hababam Sınıfı Güle Güle 1981.
Düşman 1979Sehayatname 1979Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978Gülen Gözler 1977Şaban Oğlu Şaban 1977.
Hasip ile Nasip 1976Aile Şerefi 1976Mağlup Edilemeyenler (Nuri) 1976Öyle Olsun 1976.
Meraklı Köfteci 1976Kapıcılar Kralı 1976Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976İşte Hayat 1975.