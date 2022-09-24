24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • ''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

Yeşilçam'ın ustası Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. ''Süper Baba'' dizisiyle milyonlarca seyircinin kalbinde taht kuran79 yaşındaki sanatçı Datça'da bir berberde görüntülendi.

Galeri Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 13:53
Takip Et
1/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

2/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

Usta oyuncu Şevket Altuğ, uzun yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

3/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

Datça'da bir berberde tıraş olan Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

4/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

20'yi aşkın filmde ve birçok dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

5/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

Unutma Beni 2002Süper Baba 1993-1997:Gölge Oyunu (Mahmut) 1993Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990.

6/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

İmdat ile Zarife 1990Şekerpare 1983Tokatçı 1983Dolap Beygiri 1982Yedi Bela Hüsnü 1982Hababam Sınıfı Güle Güle 1981.

7/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

Düşman 1979Sehayatname 1979Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 1978Gülen Gözler 1977Şaban Oğlu Şaban 1977.

8/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

Hasip ile Nasip 1976Aile Şerefi 1976Mağlup Edilemeyenler (Nuri) 1976Öyle Olsun 1976.

9/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

Meraklı Köfteci 1976Kapıcılar Kralı 1976Hababam Sınıfı Uyanıyor 1976İşte Hayat 1975.

10/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

11/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

12/12
''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı
﻿''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı
﻿''Süper Baba'' Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı. Berberde traş olurken kameralara yansıdı
﻿En çok satan araçlar belli oldu. İthal araçta Volkswagen, yerli üretimde Fiat
﻿En çok satan araçlar belli oldu. İthal araçta Volkswagen, yerli üretimde Fiat
﻿En çok satan araçlar belli oldu. İthal araçta Volkswagen, yerli üretimde Fiat
﻿Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı
﻿Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı
﻿Somer Şef'ten şok eden tavsiye: Eğer iyi yemek yaparsan...Katıldığı bir programda açıkladı
﻿Hadise Reza Zarrap ile yeniden görüşmeye başladı. Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddia
﻿Hadise Reza Zarrap ile yeniden görüşmeye başladı. Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddia
﻿Hadise Reza Zarrap ile yeniden görüşmeye başladı. Magazin kulislerine bomba gibi düşen iddia
﻿Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Türkiye'nin en popüler ismini öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿Son ankete tek bir parti damga vurdu. AKP mum gibi eriyor
﻿ Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı
﻿ Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı
﻿ Hande'den aynaları ağlatmışız koleksiyonu. Çok sayıda özçekimini paylaştı
﻿Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Birce Akalay flaşların azizliğine uğradı! Sütyensiz hali ortaya çıktı
﻿Birce Akalay flaşların azizliğine uğradı! Sütyensiz hali ortaya çıktı
﻿Birce Akalay flaşların azizliğine uğradı! Sütyensiz hali ortaya çıktı
﻿Yavru sincabı biberonla besleyip battaniyede uyutuyorlar
﻿Yavru sincabı biberonla besleyip battaniyede uyutuyorlar
﻿Yavru sincabı biberonla besleyip battaniyede uyutuyorlar
﻿İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin
﻿İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin
﻿İran'da rejim yanlıları sokağa döküldü: Fitneciler idam edilsin
﻿Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'den ayrılır ayrılmaz eski eşi Maxi Lopez'e dönen Wanda Nara gündem oldu
﻿Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'den ayrılır ayrılmaz eski eşi Maxi Lopez'e dönen Wanda Nara gündem oldu
﻿Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'den ayrılır ayrılmaz eski eşi Maxi Lopez'e dönen Wanda Nara gündem oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.