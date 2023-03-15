'Süper Baba' Şevket Altuğ 80 yaşına bastı

"Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarının yanı sıra "Süper Baba" dizisindeki "Fikret" rolüyle de hafızlara kazınan Şevket Altuğ, 80. yaşını kutladı.

Uzun süredir yaşamını Datça'da sürdüren usta oyuncu, doğum günü pastasını sosyal medya sayfasından paylaştı. Altuğ bu fotoğrafın altına "80’i de devirdik. Daha güzel günler göreceğiz" notunu düştü.

13 Mart 1943 doğumlu oyuncunun sevenleri tebrik mesajları yağdırdı.

YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Usta oyuncu, geçtiğimiz yıl eylül ayında Datça'da bir berberde görüntülenmişti. Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.

20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

