Beren Saat depremden etkilenen çocuklara destek verdi

AÇEV, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından, çocukları, yaşadıkları zorlayıcı duygularla baş etmeleri konusunda desteklemek üzere okuyanbirgelecek.org platformuna, yeni kitaplar eklemeye başladı. Yeni serinin ilk kitabı olan “Tostos Dedesini Özlüyor”u Beren Saat seslendirdi.

Beren Saat depremden etkilenen çocuklara destek verdi

AÇEV, depremden etkilenen çocukları, yaşadıkları zorlayıcı duygularla baş etmeleri konusunda desteklemek üzere Okuyan Bir Gelecek dijital platformuna yeni videolar eklemeye başladı. okuyanbirgelecek.org için mikrofon başına geçen oyuncu Beren Saat, “Tostos Dedesini Özlüyor” isimli hikâye kitabını seslendirdi.

beren-saat-depremden-etkilenen-cocuklar-icin-destek-verdi-x3lyn.jpg

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocukların dil gelişimini desteklemek, onlara kitap okuma sevgisi kazandırmak ve onları kitapların renkli dünyasıyla buluşturmak için 2016 yılında hayata geçirdiği Okuyan Bir Gelecek projesini, 2021 yılında dijital platforma taşıyarak pandemi döneminde de çocukları desteklemeye devam etmişti. Mikrofon başına geçen sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar, Fazıl Say’ın müzikleri eşliğinde şu ana kadar 18 farklı hikâye kitabı seslendirdi.

beren-saat-depremden-etkilenen-cocuklar-icin-destek-verdi-5qc7t.jpg

KAYIP VE YAS ÜZERİNE İYİLEŞTİRİCİ BİR HİKÂYE

AÇEV, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından, çocukları, yaşadıkları zorlayıcı duygularla baş etmeleri konusunda desteklemek üzere okuyanbirgelecek.org platformuna, yeni kitaplar eklemeye başladı. Yeni serinin ilk kitabı olan “Tostos Dedesini Özlüyor”u Beren Saat seslendirdi. Klinik Psikolog Bahar Çakır’ın kaleme aldığı ve Gözde Eyce’nin resimlediği kitap, kayıplar ve yas üzerine yazılmış iyileştirici bir hikâyeyi çocuklarla paylaşıyor. AÇEV’in Okuyan Bir Gelecek projesine daha önce de sesiyle destek veren Beren Saat, “Bu anlamlı projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum, AÇEV’e teşekkür ederim. Başta depremden etkilenen çocuklar ve aileleri olmak üzere zorlayıcı duygularla baş etmeye çalışan herkese iyi gelmesini, umut olmasını dilerim.” dedi.

beren-saat-depremden-etkilenen-cocuklar-icin-destek-verdi-n2yqb.jpg

KİTAPLARA SES VEREN İSİMLER

Aralarında Beren Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar, Genco Erkal, Hatice Şendil, Mert Fırat, Selçuk Yöntem, Selma Ergeç, Songül Öden, Tilbe Saran ve Yekta Kopan’ın yer aldığı değerli isimlerin sesleriyle destek verdikleri okuyanbirgelecek.org platformundaki videolar, bugüne dek 200 binden fazla kez izlendi.

İlgili Haberler
Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan Uğur Yücel'e kulis ziyareti. Bu kez onlar fotoğraf istedi
Beren Saat yeni Aşk-ı Memnu hakkında konuştu
Beren Saat annesinin fotoğrafını paylaştı. Görenler "Güzellik anneden" dedi
Oyuncu Beren Saat sonunda deprem hakkında konuştu
Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Haberler
ABD’de şerif yardımcısı köpek saldırısında öldü Dünya
ABD’de şerif yardımcısı köpek saldırısında öldü
Vücuttaki masaj yapılacak noktalar belli oldu. Mucize etkileri oluyor Sağlık
Vücuttaki masaj yapılacak noktalar belli oldu. Mucize etkileri oluyor
Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin el ele alışverişte Magazin
Ceyhun Mengiroğlu ile Sena Şahin el ele alışverişte
ABD'den göçmenler için sert önlemler Dünya
ABD'den göçmenler için sert önlemler
"Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı Güncel
"Eren Huzur İlkbahar-Yaz" operasyonları başladı
‘Muharrem İnce'nin mühür çemberi kapatılmalıdır’ Anayasa Hukukçusu Prof Dr. Didem Yılmaz çağrı yaptı Siyaset
‘Muharrem İnce'nin mühür çemberi kapatılmalıdır’ Anayasa Hukukçusu Prof Dr. Didem Yılmaz çağrı yaptı
Dişlerinizi doğal yöntemlerle beyazlatabilirsiniz Sağlık
Dişlerinizi doğal yöntemlerle beyazlatabilirsiniz