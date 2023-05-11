Beren Saat depremden etkilenen çocuklara destek verdi

AÇEV, depremden etkilenen çocukları, yaşadıkları zorlayıcı duygularla baş etmeleri konusunda desteklemek üzere Okuyan Bir Gelecek dijital platformuna yeni videolar eklemeye başladı. okuyanbirgelecek.org için mikrofon başına geçen oyuncu Beren Saat, “Tostos Dedesini Özlüyor” isimli hikâye kitabını seslendirdi.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocukların dil gelişimini desteklemek, onlara kitap okuma sevgisi kazandırmak ve onları kitapların renkli dünyasıyla buluşturmak için 2016 yılında hayata geçirdiği Okuyan Bir Gelecek projesini, 2021 yılında dijital platforma taşıyarak pandemi döneminde de çocukları desteklemeye devam etmişti. Mikrofon başına geçen sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar, Fazıl Say’ın müzikleri eşliğinde şu ana kadar 18 farklı hikâye kitabı seslendirdi.

KAYIP VE YAS ÜZERİNE İYİLEŞTİRİCİ BİR HİKÂYE

AÇEV, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından, çocukları, yaşadıkları zorlayıcı duygularla baş etmeleri konusunda desteklemek üzere okuyanbirgelecek.org platformuna, yeni kitaplar eklemeye başladı. Yeni serinin ilk kitabı olan “Tostos Dedesini Özlüyor”u Beren Saat seslendirdi. Klinik Psikolog Bahar Çakır’ın kaleme aldığı ve Gözde Eyce’nin resimlediği kitap, kayıplar ve yas üzerine yazılmış iyileştirici bir hikâyeyi çocuklarla paylaşıyor. AÇEV’in Okuyan Bir Gelecek projesine daha önce de sesiyle destek veren Beren Saat, “Bu anlamlı projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum, AÇEV’e teşekkür ederim. Başta depremden etkilenen çocuklar ve aileleri olmak üzere zorlayıcı duygularla baş etmeye çalışan herkese iyi gelmesini, umut olmasını dilerim.” dedi.

KİTAPLARA SES VEREN İSİMLER

Aralarında Beren Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar, Genco Erkal, Hatice Şendil, Mert Fırat, Selçuk Yöntem, Selma Ergeç, Songül Öden, Tilbe Saran ve Yekta Kopan’ın yer aldığı değerli isimlerin sesleriyle destek verdikleri okuyanbirgelecek.org platformundaki videolar, bugüne dek 200 binden fazla kez izlendi.