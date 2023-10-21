Beren Saat'ten anlamlı destek

Ünlü oyuncu Beren Saat, Parıltı Görmeyen Çocuk Destek Derneği'nin çocuklar için sattığı tişörtü giyerek görmeyen çocukların eğitimi için destek çağrısında bulundu.

Dernek için hazırlanan tişörtle poz veren Beren Saat, şu ifadeleri kullandı:

"Parıltı Görmeyen Çocuk Destek Derneği olarak; sanat ve müziğin birleştirici gücüne çok inanıyoruz. Sanat ve müziğin birleştirici gücüyle geliştirdiğimiz "Hayat Dokunmayla Başlar" projemizde yer alan t-shirtlerden elde edilecek gelir, Parıltı Görmeyen Çocukların eğitimi yararına kullanılacaktır. Sen de satın alarak projemizin bir parçası olmak ve görmeyen çocukların eğitimine katkıda bulunmak ister misin?"