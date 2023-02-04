Berfu Cengiz şampiyon oldu

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Meksika'da düzenlenen W40 Meksika Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'da gerçekleştirilen ve final maçında turnuvanın 1 numaralı seri başı dünya 128 numarası Çinli Yue Yuan'ı 6-4, 1-6, 7-6 setlerle 2-1 yenen milli sporcu Berfu, kariyerinin en büyük şampiyonluğuna ulaştı.