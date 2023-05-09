Bergen filmi yine mahkemelik oldu

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Bergen' filmi mahkemelik oldu. Yazar-doktor Aytun Aktan, filmin hayata geçirilmesi için 10 milyon lira ödediği Orkestra Yaratıcı Yapım Şirketi'ne sözleşmeye aykırı davrandığı iddiasıyla 'ortaklığın feshi' davası açtı.

Yapım şirketinin filmin yurtiçi ve yurtdışı gelirden kendisine herhangi bir pay vermediğini ileri süren Aktan, şimdilik 1 milyon liralık dava açtı. Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah oynadı.

Daha önce de filmin senaristleri Sema Kaygusuz ile Yıldız Bayazıt, maddi ve manevi haklarını ihlal ettikleri iddiasıyla yapımcı Mine Şengöz ile Orkestra Yapım’a dava açmıştı.