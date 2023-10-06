Bergüzar Korel bu kez izin gününden şikayetçi. Tepki yağdı

Amazon Prime'da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekimlerine devam eden Bergüzar Korel, boş günlerinde dinlenememekten yakınınca takipçilerinin tepkisini çekti.

Bergüzar Korel bu kez izin gününden şikayetçi. Tepki yağdı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Amazon Prime'da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekilerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık sette ne kadar yorulduğundan bahseden Korel'in paylaşımları tepki çekti.

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"BOŞ GÜNÜMDE DİNLENECEĞİMİ SANMAK NE BÜYÜK YANILGI"

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Bergüzar Korel, boş günlerinde dinlenememekten yakınarak "Repoda (boş gün) dinleneceğimi sanmak ne büyük bir yanılgı. Repo neydi? Repo dip boyaydı, eve gelen ustaydı, toplantılardı, onay bekleyen evraklardı" demişti.

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Korel'in paylaşımları sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

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Ünlü oyuncu için "Bölüm başı aldığın ücrete de üzülelim" ve "Dünya para kazanıyor, hep şikayet sanki zorla setlerde" yorumu yapıldı.

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