Bergüzar Korel çok benzetildiği ünlü isimle poz verdi

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, katıldığı bir gecede çok benzetildiği Sinem Kobal ile bir araya geldi. Ünlü iki isim birlikte poz vererek sosyal medyada paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Bergüzar Korel çok benzetildiği ünlü isimle poz verdi

Yıllar önce İngiltere'ye yerleşen Bergüzar Korel, iş için Türkiye'ye sık sık gelmeye başladı.

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Diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra da hızla kilo veren Korel, eski haline geri döndü. 8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel bir de meme küçültme operasyonu geçirdi.

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ESRA EROL'A DA BENZETİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yeni rolü için imaj da tazeleyen Bergüzar Korel sarışın olunca yakın arkadaşı Esra Erol'a benzemişti. Bazı hayranları ise güzel oyuncuyu Sinem Kobal'a benzetmişti.

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Bergüzar Korel önceki akşam bir davete katıldı. Geceye Gold bir elbise ile katılan güzel oyuncu yine göz kamaştırdı.

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SİNEM KOBAL İLE VERDİĞİ POZ ÇOK BEĞENİLDİ

Bergüzar Korel, gecede son imajı ile çok benzetildiği Sinem Kobal ile de bir araya geldi. İkili beraber verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İkili paylaştıkları poza "Kavuşanlar" notunu düştü. İki güzel oyuncuya beğeni yağdı.

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