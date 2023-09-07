Bergüzar Korel takipçilerini işin mutfağına soktu

Bergüzar Korel, 7 yıl aradan sonra ekranlara dönmesini sağlayan Neslihan Turhan karakterine nasıl hazırlandığını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Bergüzar Korel takipçilerini işin mutfağına soktu

Eşi Halit Ergenç'le birlikte İngiltere'de yaşama kararı alan Bergüzar Korel, yaptığı paylaşımlarla Türkiye'deki takipçileriyle olan bağını koparmıyor.

Özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaptığı yardım paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Korel, yeni bir proje için kısa süreliğine de olsa Türkiye'ye döndü.

Dijital bir platform için çekilen dizide 7 yıl aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Korel, hayat vereceği Neslihan Turhan karakteriyle yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilmişti.

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Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini işin mutfağına soktu ve karakterinin saç ve makyaj hazırlığını paylaştı.

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Hızlandırılmış hali bile uzun süren videoda Bergüzar Korel'in zaman zaman bir hayli sıkıldığı görülüyor.

Güzel oyuncu bu videoya "Bir Neslihan Turhan kolay olunmuyor" notunu düştü.

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