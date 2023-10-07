Bergüzar Korel'den olay yanıt. Yoğun iş temposundan şikayetçi olunca tepki çekmişti

Yoğun iş temposundan dert yandığı için tepki çeken Bergüzar Korel, kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Bergüzar Korel'den olay yanıt. Yoğun iş temposundan şikayetçi olunca tepki çekmişti

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Amazon Prime'da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekilerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık sette ne kadar yorulduğundan bahseden Korel'in paylaşımları tepki çekince cevap gecikmedi. İşini çok sevdiğini söyleyen Korel, kazandığı parasını da sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

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"EKMEĞİMİ SONUNA KADAR HAK EDİYORUM"

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Bergüzar Korel, sık sık paylaşımlarda boş günlerinde dinlenememekten ve setteki yoğunluğundan bahsedince tepkilerin hedefi oldu.

Oyuncu için "Bölüm başı aldığın ücrete de üzülelim" ve "Dünya para kazanıyor, hep şikayet sanki zorla setlerde" yorumu yapıldı.

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Instagram hesabından hakkındaki yorumlara cevap veren oyuncu, "İşimi çok seviyorum, işimde yorulmayı, emek vermeyi, zamanın yetmemesini, çocuklarımla sete gelmeyi, bu aile ortamını, repoda koşuşturmayı, mesleğime dair her şeyi çok seviyorum. Burada sizlerle şeffaf olmayı, şakalaşmayı da öyle... Ekmeğimi de sonuna kadar hak ediyorum, işine minnet duyan ve emek veren herkes gibi. Ben bu kadarım, ne daha fazla ne daha azı. Şu an bu satırları yazarken yemek arası ve karavanda bebelerimleyim" dedi.


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