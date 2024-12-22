Bergüzar Korel’e panik atak geçirten olay! Görünce yüreği ağzına geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bergüzar Korel’e panik atak geçirten olay! Görünce yüreği ağzına geldi

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Annem Ankara’nın başrol oyuncusu Bergüzar Korel, yapay zekanın azizliğine uğradı. Kendi fotoğrafının yapay zekâ ile erkeğe dönüştürülmesini siber saldırı olarak yorumladı.

Son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılan kadın sanatçıların yüzlerini, yapay zekâ yardımıyla erkeğe dönüştüren akıma Bergüzar Korel de katıldı.

‘YÜREĞİME İNDİ’

Başarılı oyuncu, Instagram’dan paylaşılan ‘erkek halini’ görünce Annem Ankara’nın çekimlerinin devam ettiği setten açıklama yaptı. İlk yorumlarını takipçileriyle paylaşan Korel, “Malını mülkünü üzerime yapmak isteyen kızlarla dolu mesaj kutum, yüreğime indi herkes bana bu fotoğrafı yollamaya başladı. Hacklendim sandım, küçük çaplı bir panik atak geçirdim” diyerek esprili bir not yazdı.

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