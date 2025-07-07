Berk Atan ve İlayda Akdoğan Bebek’te yakalandı: Sorular yanıtsız kaldı!

Berk Atan, geçen hafta Etiler’deki bir mekândan meslektaşı İlayda Akdoğan’la çıkmış, aynı araca binmiş ve muhabirlerin “Hayırlı olsun ilişkiniz” sözlerine sessiz kalmıştı. Atan ile Akdoğan, önceki akşam Bebek’te yeniden bir araya geldi.

AŞK SORUSUNA YANIT YOK

Bebek Otel’e girerken görüntülenen Berk Atan ve İlayda Akdoğan’ın yanında Ece Erken’in eski eşi Serkan Uçar ve iki kadın bulunuyordu.

Flaşların patlamasıyla telaşlanan Berk Atan, Serkan Uçar’la birlikte hızla otele geçti. Geride kalan İlayda Akdoğan, biraz bekledikten sonra Atan’ı takip etti ve aşk sorularına yanıt vermedi.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Ekim 1991’de İzmir’de doğdu. 2012 Best Model of Turkey birincisi seçilerek dikkat çeken model ve oyuncu, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde eğitimine devam ediyor.

2011 Best Model of Turkey’de “Gelecek Vaat Eden”, 2012’de ise birincilik kazandı.

Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu rolüyle oyunculuğa başlayan Atan,

2013’te Altındağlı’da Pamir,

2015’te Güneşin Kızları’nda Savaş Mertoğlu,

2017’de Dayan Yüreğim’de Atıf Sinan Şanal karakterlerini oynadı.

2017’de başlayan Cennetin Gözyaşları dizisinde Selim rolüyle başrolde yer alan yetenekli oyuncu, bu diziye devam ediyor.

ÖDÜLLERİ:

2011 Best Model of Turkey (Gelecek Vaat Eden)

2012 Best Model of Turkey (Birincilik)

2012 Best Model the World (Birincilik)

2015 KTÜ Medya Ödülleri (Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu) Güneşin Kızları

2016 Türk Tıp Öğrencileri Birliği (Yılın Enleri, En İyi Erkek Oyuncu) Güneşin Kızları

İLAYDA AKDOĞAN KİMDİR?

1998’de İstanbul’da doğan İlayda Akdoğan, oyunculuğa 6 yaşında başladı. Annesinin bir dergiye gönderdiği fotoğrafla yapımcıların dikkatini çeken Akdoğan, 2004’te “En İyi Arkadaşım” dizisiyle televizyona adım attı.

Çocuk yaşta sektöre giren genç oyuncu, Bez Bebek, Sevgili Dünürüm, Oyun Bozan, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol aldı. Akdoğan, “Dolunay” dizisindeki Asuman karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Kariyerinin dönüm noktalarından biri, Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği Fransız-Türk ortak yapımı Mustang filmi oldu. 2016’da Fransa’nın Oscar adayı olan film, Akdoğan’ı Avrupa’da tanınan bir oyuncu yaptı.

İlayda Akdoğan’ın özel hayatı da sıkça magazin gündeminde. Uzun süreli ilişkisiyle bilinen Akdoğan, 6 yıl birlikte olduğu İranlı basketbolcu Roham Kabir ile konuşulmuştu. 2020’de Tahran ziyareti sırasında koronavirüs nedeniyle iptal edilen uçuşlar yüzünden İran’da mahsur kalan oyuncu, sosyal medyada gündem olmuştu.

Sessiz sedasız ayrıldıkları öğrenilen çiftin evlilik hazırlığı yaptığı konuşulurken, ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Genç oyuncunun şimdilerde meslektaşı Berk Atan ile birlikte olduğu iddia ediliyor.