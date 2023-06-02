Berk adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Berk isminin anlamını araştırıyor. Peki, Berk ne demek? Berk isminin anlamı nedir?

BERK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Berk ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Şimşek.

- Sağlam, kuvvetli.

- Sert, katı, dayanıklı.

BERK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Berk ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geçmektedir ve Berk adını koymak caizdir.

BERK İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Berk adında olanlar yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir.

Berk isimli kişiler ilişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.