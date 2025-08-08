Berk Oktay atağa geçti! Önce ihanet sonra taciz ile suçlandı

Berk Oktay atağa geçti! Önce ihanet sonra taciz ile suçlandı

Ünlü oyuncu Berk Oktay’ın evliliğindeki kriz iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü isim önce ihanet daha sonra da taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ağızları açık bırakan suçlamaların ardından Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy cephesinden açıklama geldi.

Ünlü çift 2022 yılında dünyaevine girmiş geçtiğimiz yıl da kızları Mira Milena’yı kucaklarına almışlardı. Şu son günlerde tüm gözler ünlü çiftin evliliğinde. Çiftin kıskançlık nedeni ile arasının bozulduğu hatta boşanmanın eşiğinde oldukları iddia edildi.

k.jpg

ROL ARKADAŞIYLA YAKINLAŞTI İDDİASININ ARDINDAN BİR DE TACİZ ÇIKTI

Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı çiftin evliliğinin bu nedenden dolayı bozulduğu öne sürülürken Berk Oktay ile ilgili çarpıcı bir iddia daha gündeme geldi.

Tuğçe Aral, evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayarak, söz konusu ismin Berk Oktay olduğunu ileri sürdü.

Bu iddialar üzerine Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

.webp

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

o.webp

Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz."

ff.jpg

p.webp

