30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Yönetimden cevap bekleniyor. Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu iddiası

Yönetimden cevap bekleniyor. Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu iddiası

Son dönemde Galatasaray'ın en kilit isimlerinden olan Berkan Kutlu'ya İtalya'dan talip çıktı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 22:14
Takip Et

Berkan Kutlu İtalya yolcusu

Yönetimden cevap bekleniyor. Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu iddiası
+
Aa
-

Serie A'da topladığı 8 puanla son sırada yer alan ve kadrosunu güçlendirme adına transfer çalışmalarına hız veren Cremonese, milli orta saha Berkan Kutlu için Sarı Kırmızılı ekibe resmi teklifini sundu.

SATIN ALMA OPSİYONU DA EKLENDİ

Berkan'ı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen İtalyan ekibi, sözleşmeye 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da ekledi.

Milli oyuncuya yarım sezon için 700 bin Euro öneren Cremonese, Galatasaray'ın cevabını beklemeye başladı.

31 Ocak'ta İtalya'da ara transfer döneminin sona erecek olması nedeniyle İtalyan temsilcisinin Sarı Kırmızılılar'dan bir an önce cevap almak istediği öğrenildi.

CLERMONT DA İLGİLENDİ

Sezon başında bir süre formasından uzak kalan Berkan, Lucas Torreira'nın yokluğunda Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında bulduğu şansı iyi değerlendirmiş, devam eden süreçte Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmişti.

Ligue 1'de 8. sırada bulunan Clermont da milli oyuncuyla ilgilenirken Cremonese en ciddi hamleyi yaparak teklifini sundu.

4 MİLYON EURO'YA GELDİ

Temmuz 2021'de 4 milyon Euro bonservisle Alanyaspor'dan transfer edilen başarılı orta saha, Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 68 resmi maçta 1 gol, 5 asistle oynadı.

A Milli Takım formasını da 7 kez giyen 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
3
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
5
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
7
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Hakkari'de bir evde silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
﻿Hakkari'de bir evde silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
﻿Hakkari'de bir evde silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
﻿Aydın açıklarında 40 göçmen yakalandı
﻿Aydın açıklarında 40 göçmen yakalandı
﻿Aydın açıklarında 40 göçmen yakalandı
﻿Korkunç kaza. TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Korkunç kaza. TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Korkunç kaza. TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
﻿İran, 400 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 5 gemiye el koydu
﻿İran, 400 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 5 gemiye el koydu
﻿İran, 400 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan 5 gemiye el koydu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.