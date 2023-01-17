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Portekiz'den aldı: Ümraniye'ye gönderdi

Eyüpspor, Portekiz ekibi Portimonense'den Berke Özer'i kadrosuna kattı. Genç file bekçisi daha sonra Ümraniyespor'a kiralandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:36
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Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü

Portekiz'den aldı: Ümraniye'ye gönderdi
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Son olarak Portekiz ekiplerinden Portimonense'de forma giyen genç file bekçisi, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada 22 yaşındaki file bekçisiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Ümraniyespor'a kiralandı

Transferin açıklanmasından kısa süre sonra Hangi Kredi Ümraniyespor, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Altınordu'dan 2.5 milyon euro karşılığında 2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer, bir dönem Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanmıştı.

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittikten sonra Portimonense'ye imza atan kaleci bu sezon 2 maçta kaleyi korudu.

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