UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Lille, sahasında PAOK’u konuk etti. Pierre-Mauroy Stadyumu’nda oynanan mücadelede tam 7 gol atıldı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı PAOK 4-3 kazandı.

LILLE'İN SON DAKİKA GOLÜ VAR'A TAKILDI

Yunan ekibine galibiyeti getiren golleri Meite (18’), Konstantelias (42’) ve Zivkovic (23’, 74’) kaydetti. Lille’in golleri ise Andre (57’) ile Igamane (68’, 78’)’den geldi.

Ev sahibi ekibin 90+7. dakikada Andre’yle bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla PAOK, Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.

Lille ise bu sezon Avrupa’daki ilk yenilgisini yaşadı ve 6 puanla 12. sırada kaldı.

BERKE ÖZER’DEN BİR PENALTI KURTARIŞI DAHA

Lille forması giyen milli kalecisi Berke Özer, maça ilk 11’de başladı ve 72. dakikada Zivkovic’in kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtardı.

Berke Özer, geçtiğimiz hafta Roma deplasmanında tekrar edilen üç penaltı vuruşunu da kurtararak dikkatleri üzerine çekmişti.

Genç file bekçisi böylece Avrupa Ligi'nde üst üste dördüncü penaltıda da gole izin vermedi.