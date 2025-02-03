Berke Özer'in bonservis bedeli açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer transferin gözdesi oldu. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız oyuncularının transferi ve bonservisi için açıklama yaptı.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Kulaksız "Galatasaray ile anlaştığı yönünde söylentiler doğru değil. Berke henüz hiçbir takımla anlaşmadı. Berke Özer için 10 milyon euro bonservis bedeli belirledik. Kendi adıma söyleyeyim bundan esnemeyi hiç düşünmüyoruz. Ahmed Kutucu içinde 10 milyon euro istiyorduk ancak o Galatasaray'a gitmeyi isteyince bir indirim oldu bonservisinde" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PİŞMANLIĞI

İsmi sarı kırmızılı takımın transfer gündeminde olan Berke Özer geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile ilgili olarak attığı tweetlerden pişman olduğunu dile getirmiş ve şunlar söylemişti. "Hangi taraftar, 10-11 yaşındayken bir gün Fenerbahçe kalesini koruyacağını ya da Galatasaray, Beşiktaş kalesini koruyacağını düşünebilir? 10 yaşında yapılmış bir şeyi bugün ben 24-25 yaşında yapmıyorum. Ben bugün 25 yaşındayım. Daha başka bir mentaliteyle, daha başka bir olgunlukla hayatımı yaşıyorum, futbol kariyerime odaklıyım. Eğer siz 10 yaşında yaptıklarını bugünkü kafanıza uyarlarsanız, tabii ki de çok saçma olur. Keşke olmasaydı, ama 10 yaşındaydım. Bir şeyin bilincinde değilsiniz, futbolu bilmiyorsunuz..."