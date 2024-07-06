Berlin'de tarihi an

Breitscheidplatz'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

Mehter takımının da yer aldığı yürüyüşte, taraftarlar UEFA tarafından Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral lehine de tezahüratlarda bulundu.

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar; Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Organizasyonda Filistin bayraklarının da açıldığı görüldü.

Tezahüratların ardından yürüyüşe geçen taraftarlar, yaklaşık 2 saat sonra maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'na ulaştı.

Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

Bu arada birçok taraftarın, yürüyüş sırasında "bozkurt" işareti yaptığı görüldü.



