Berlin'de tarihi an

Kaynak: AA
Berlin'de tarihi an

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Hollanda ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Breitscheidplatz'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

Mehter takımının da yer aldığı yürüyüşte, taraftarlar UEFA tarafından Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral lehine de tezahüratlarda bulundu.

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar; Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Organizasyonda Filistin bayraklarının da açıldığı görüldü.

Tezahüratların ardından yürüyüşe geçen taraftarlar, yaklaşık 2 saat sonra maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'na ulaştı.

Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

Bu arada birçok taraftarın, yürüyüş sırasında "bozkurt" işareti yaptığı görüldü.


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