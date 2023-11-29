Berna Laçin'den alışveriş ve kredi kartı itirafı. 'Rahatlatıcı yanı varmış'

Hemen hemen tüm alışveriş sitelerinin yaptığı kampanyalar nedeniyle yaşanan alışveriş çılgınlığına oyuncu Berna Laçin de kapıldı. İnternet üzerinden yaptığı alışverişlere dair paylaşımda bulunan Laçin dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Paylaşımına "bir süredir üzüntüden kendimi internet alışverişine vurmuşum" diye başlayan Laçin şunları yazdı:

"Her gün bir koli geliyor şimdi...

Sahiden alışverişin rahatlatıcı yanı varmış yalnız onu anladım.

Bugün kredi kartı ödemesine kadar baya rahat hissediyordum.

Neyse ki akıllı davranıp , deterjan, temizlik malzemeleri havlu filan gibi bozulmaz, değişmez şeyler almışım"