Berrak Tüzünataç yine çok cesur pozlar paylaştı

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, yine iddialı pozlarıyla gündem oldu. Ünlü ismin cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim bu defa davet tarzıyla gündem oldu.

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Tüzünataç'ın cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun 'Geleneksel glam günü' notu ile paylaştığı gönderisine; 'Çok güzelsin', 'Bizi öldürdün', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.