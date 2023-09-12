Beş gündür aranan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki bir sulama kanalında bulunan cesedin 5 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki yabancı uyruklu Menhel Elhalaf’a ait olduğu belirlendi.

KAYNAK: İHA
Beş gündür aranan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Çekçek Mahallesi'nde yaşandı.

Sulama kanalındaki mazgallarda erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkarttı.

İlk incelemesi olay yerinde yapılan ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

aw028762-01-001.jpg

CESEDİN KAYIP ÇOCUĞA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Bulunan cesedin, 5 gün önce Bamyasuyu Mahallesi'nde ortadan kaybolan 10 yaşındaki Menhel Elhalaf ile aynı yaşta olması üzerine kayıp başvurusunda bulunan aileye haber verildi.

Morga giden Elhalaf’ın anne ve babası suda kaldığı için şişen cesedi uzun süre teşhis edemedi. Çocuğun kimliğini teşhis edemeyen aileye acı haberi polis ekipleri verdi.

Çocuğun geçmiş olabileceği güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arkadaşlarıyla buluştuğunu belirledi.

Polisin ulaştığı arkadaşları, kanalda yüzerken Menhel Elhalaf’ın akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu, korktukları için de kimseye söyleyemediklerini öğrendi.

Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşayan Elhalaf 5 gün önce kaybolmuş, kendisinden haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Sokak ortasında babası tarafından tekme tokat dövüldü Güncel
Sokak ortasında babası tarafından tekme tokat dövüldü
Apple sitesini satışa kapattı. Yeni zam yolda mı? Teknoloji - Otomotiv
Apple sitesini satışa kapattı. Yeni zam yolda mı?
Erkek erkeğe öpüşenleri gören muhabir çılgına döndü Güncel
Erkek erkeğe öpüşenleri gören muhabir çılgına döndü
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik kutlama Magazin
Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik kutlama
Hazımsızlık çekenlere müjde. Yemeklerinize içeceklerinize bol bol ekleyin Şifalı Bitkiler
Hazımsızlık çekenlere müjde. Yemeklerinize içeceklerinize bol bol ekleyin
Uşaklı gazeteci son yolculuğuna uğurlandı Güncel
Uşaklı gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Türk mitolojisinde batur ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde batur ne anlama geliyor?