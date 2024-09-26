Beş gündür her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Kaynak: DHA
Beş gündür her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet Şeker’in otomobili, yol kenarında bulunan bir bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş halde bulundu

Çorum'da 5 gündür kayıp olan Samet Şeker’in otomobili, Çorum-İskilip karayolu Dut mevkisinde yol kenarında bulunan bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş şekilde bulundu.

Aracın içerisende yapılan aramada Şeker’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Şeker’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kayıp Şeker'în babası arama çalışmaları esnasında Baba Esat Şeker, “22 Eylül akşamı oğlum evden çıktı, bir daha da eve dönmedi. Oğlum kaybolalı 5 gün oldu. AFAD, jandarma, polis, İHH ekipleri dağ taş her yere bakarak oğlumu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulunur” demişti.

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