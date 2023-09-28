Beş ilde aranan dolandırıcı Aydın’da yakalandı

Beş farklı ilde dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 22 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Aydın’da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Beş ilde aranan dolandırıcı Aydın’da yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Denizli, Elazığ, Eskişehir, Yozgat, Burdur illerinde “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık (6 Dosya) ve Taklit Anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçu olmak üzere toplam (7) suçtan aranan ve hakkında toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs detaylı araştırma ve takip sonucu Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi’nde yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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