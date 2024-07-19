Beş kardeş deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beş kardeş deyimi ne anlama geliyor?

Beş kardeş deyimi ne anlama gelir? Beş kardeş deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Beş kardeş deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişiyi bir konuda kızdırma sonrasında ondan kişiye gelen 'tokat' anlamında kullanılan bir deyimdir.

Birinden tokat yemek, birine tokat atmak ya da birini dövmekle tehdit etmek anlamına gelen bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Bir anlamında da yapılan bir işin sonucunda kötü şeyler olacağını belirterek "Bunu yaparsan göreceksin beş kardeşi" anlamını taşır.

BEŞ KARDEŞ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sana insanların arasında küfür etmemen gerektiğini 80 kere söyledim, bir gün göreceksin beş kardeşi..."

Son Haberler
Remzi Özdemir: Çok sert düşüş olacak Ekonomi
Remzi Özdemir: Çok sert düşüş olacak
Birden fazla evi olanlara kara haber. Mehmet Şimşek'in son planı ortaya çıktı Ekonomi
Birden fazla evi olanlara kara haber. Mehmet Şimşek'in son planı ortaya çıktı
Pazar gününden itibaren yeni sınır kontrolü geliyor Spor
Pazar gününden itibaren yeni sınır kontrolü geliyor
Denizbank'tan çöken sistem açıklaması. Müşterilerine son durumu duyurdular Teknoloji
Denizbank'tan çöken sistem açıklaması. Müşterilerine son durumu duyurdular
Windows’ta mavi ekran sorunu nasıl çözülür? Bilgisayarlarını açanlar büyük şoka uğradı Teknoloji
Windows’ta mavi ekran sorunu nasıl çözülür? Bilgisayarlarını açanlar büyük şoka uğradı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koruması intihar etti Gündem
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koruması intihar etti
Beşlik simit gibi kurulmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Beşlik simit gibi kurulmak deyimi ne anlama geliyor?