Beş kardeş deyimi ne anlama geliyor?

Beş kardeş deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişiyi bir konuda kızdırma sonrasında ondan kişiye gelen 'tokat' anlamında kullanılan bir deyimdir.

Birinden tokat yemek, birine tokat atmak ya da birini dövmekle tehdit etmek anlamına gelen bir deyim olarak tanımlanmaktadır.

Bir anlamında da yapılan bir işin sonucunda kötü şeyler olacağını belirterek "Bunu yaparsan göreceksin beş kardeşi" anlamını taşır.

BEŞ KARDEŞ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sana insanların arasında küfür etmemen gerektiğini 80 kere söyledim, bir gün göreceksin beş kardeşi..."