Beş paralık olmak deyimi ne anlama geliyor?

Beş paralık olmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin kusurları ve ayıpları ortaya çıktığında itibarının ve değerinin azalması anlamına gelir.

Bu durum, kişinin hatalarının ve eksikliklerinin görünür hale gelmesiyle birlikte toplumdaki konumunun zayıflamasına ve saygınlığının azalmasına neden olabilir.

Bir kişinin güvenilirliğinin veya itibarının azalması durumunda kullanılan bir ifadedir.

BEŞ PARALIK OLMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bana 'senin hakkında bir şey düşünemedim' deyince gururum beş paralık oldu."