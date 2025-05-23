Beş yıldız programı belli oldu: Yenikapı girişi için şart var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beş yıldız programı belli oldu: Yenikapı girişi için şart var

Galatasaray, Yenikapı'da yapacağı şampiyonluk kutlamasının programını açıkladı. Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmak gerekiyor. Etkinlik alanında sadece Türk ve Galatasaray bayrağına izin var.

Sezonu şampiyon tamamlayarak 5. yıldızı takan Galatasaray’da kutlama programı belli oldu. Sarı-Kırmızılı kulübün Yenikapı’da 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği kutlamalarda konserler, DJ performansları, gösteriler ve kupa töreni yer alacak.

Galatasaray’ın resmi internet sayfasından paylaşılan etkinlik programı şu şekilde:

24.05.2025

Saat 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış

Saat 19.00 Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının Fanzone Etkinlik Alanı’nda izlenmesi

25.05.2025

12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00-19.00 DJ Performansları

19.05 Konserlerin Başlangıcı

Drone Gösterisi

Pyro Show

Kupa Töreni

Etkinlik notları:

•⁠ ⁠Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.

•⁠ ⁠Ayakta etkinliktir.

•⁠ ⁠Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.

•⁠ ⁠Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.

•⁠ ⁠Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.

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