Beş yıldız programı belli oldu: Yenikapı girişi için şart var

Sezonu şampiyon tamamlayarak 5. yıldızı takan Galatasaray’da kutlama programı belli oldu. Sarı-Kırmızılı kulübün Yenikapı’da 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği kutlamalarda konserler, DJ performansları, gösteriler ve kupa töreni yer alacak.
Galatasaray’ın resmi internet sayfasından paylaşılan etkinlik programı şu şekilde:
24.05.2025
Saat 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
Saat 19.00 Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının Fanzone Etkinlik Alanı’nda izlenmesi
25.05.2025
12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00-19.00 DJ Performansları
19.05 Konserlerin Başlangıcı
Drone Gösterisi
Pyro Show
Kupa Töreni
Etkinlik notları:
• Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.
• Ayakta etkinliktir.
• Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.
• Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.
• Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.