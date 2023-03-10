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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz ilk kez buluştu. Beş yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, beş yıllık eşi Nilüfer Gürbüz'den geçtiğimiz hafta boşanmıştı. Boşanma protokolüyle dikkat çeken eski eşler, akşam saatlerinde ilk kez buluştu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 09:23
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Beş yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti! Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz ilk kez buluştu

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz ilk kez buluştu. Beş yıllık evlilikleri tek celsede bitmişti
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Oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmişti. Nisan ayında dört yaşına girecek Cem adında bir oğulları olan çiftten kötü haber, geçtiğimiz hafta geldi.

Uzun süredir tek başlarına sosyal ortamlara katılmaları dikkat çeken ünlü çiftin, bir süre önce yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıkları ortaya çıktı.

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüzlü, 1 Mart'ta anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini sonlandırırken; Cem'in velayeti annesinde kaldı. İkilinin, oğulları için dostça görüşmeye devam edeceği öğrenildi.

BOŞANMA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Ayrılığın ardından henüz çok kısa bir süre geçmesine rağmen, ikiliden sürpriz bir hamle geldi. Gürbüz, eski eşi ve oğluyla çekilen bir fotoğrafını kalp emojisiyle Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaştı.

Yakışıklı oyuncu da bu poza kayıtsız kalamayarak, Nilüfer Gürbüz'ün paylaşımına kendi sosyal medya hesabında yer verdi.


 

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