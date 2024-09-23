Beşar Esad Türkiye'yi protesto eden ismi kendine yardımcı seçti

Suriye’de 15 Temmuz’daki parlamento seçimlerinin ardından yeni kabine kuruldu. Türkiye’yi protesto eden Suriye’nin eski dışişleri bakanı Faysal El Mikdad'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yardımcısı olması dikkat çekti.

Suriye devlet ajansı SANA’nın aktardığı haberine göre, Beşar Esad yeni kabinenin kurulmasına ilişkin kararname çıkardı.

Kararnameye göre Hüseyin Arnus’un yerine Muhammed Gazi el-Celali yeni başbakan olarak atandı.

Savunma, içişleri ve adalet bakanlarının görevlerine devam etmelerine karar verildi.

Dışişleri Bakanı Faysal El Mikdad’dan boşalan koltuğa yardımcısı Bessam Sebbag getirilirken, Mikdad, Beşar Esad’ın yardımcısı oldu.

HAKAN FİDAN KONUŞURKEN SALONU TERK ETMİŞTİ

Faysal El Mikdad, 10 Ağustos’taki Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi’nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşmasını toplantıyı terk ederek protesto etmişti.

Türkiye bu toplantıya 13 yıl sonra ilk kez davet edilmişti.

El Mikdad toplantı öncesi Russia Today‘a açıklama yaparak “Eğer Türkiye, Suriye ile iş birliğinde yeni adımlar atılmasını ve ilişkilerin normale dönmesini istiyorsa kuzeyde işgal ettiği Arap topraklarından çekilmelidir.” diye konuşmuştu.

Hakan Fidan’a yaptığı protesto sorulan Mikdad, buna dair bir yorum yapmasa da “Taleplerimiz karşılanmadığı sürece Türk tarafıyla herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır.” demişti.