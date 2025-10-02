Beşar Esad'a Moskova'da suikast iddiası!

Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Moskova’da zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Moskova’da bulunduğu esnada zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını duyurdu. Gözlemevi’nin X hesabından gerçekleştirilen duyuruda, girişimin Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı Moskova’ya mal etmek amacıyla planlandığı iddia edildi.

DURUMU STABİL

Esad’ın 30 Eylül sabahı Moskova’daki bir hastaneden taburcu edildiği, sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi. Kaynaklara göre, hastanede bulunduğu süre boyunca sadece kardeşi Mahir Esad ve eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Genel Sekreteri Mansur Azzam’ın kendisini ziyaret etmesine izin verildi.

HTŞ İKTİDARI ELE GEÇİRMİŞTİ

Esad, 8 Aralık 2024 yılında HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların öncülük ettiği ani bir operasyonla devrilmiş, böylece 54 yıllık Esad hanedanı iktidarı sona ermişti.

