Beşiktaş 10 eksikli Adana Demirspor karşısında. Şenol Güneş'in ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. İki takımda da ilk 11'lerin belli olduğu öğrenildi.

Beşiktaş 10 eksikli Adana Demirspor karşısında. Şenol Güneş'in ilk 11'i belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş, bu akşam karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Gedson ve Rebic oynamayacak. Statü gereği maçın oynanması gereken tarihte kadroda olmadıkları için Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl de kadroda yok.

Adana Demirspor'da ise 10 eksik var. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve kaleci Ertaç Özbir oynayamayacak.

Maçın erteleme tarihinden sonra kadroya katılan Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş da maçta forma giyemeyecek.

Ev sahibi Adana Demirspor'un sahaya süreceği ilk 11 şöyle:

Vedat, Semih, Gravillon, Svensson, Emre, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Tayfun, Yusuf Sarı, Nani, Niang.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'i de belli oldu. Siyah beyazlı takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

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