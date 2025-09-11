Beşiktaş 5 genç futbolcuyla sözleşme imzaladı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş altyapısındaki 5 futbolcu, bugün profesyonel sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş, altyapısından yetişen 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, Kamu Kurumları ile İlişkilerden, Taraftardan ve Futbol Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe de katıldı.

Törende 18 yaşındaki futbolcular Asım Efe Işık, Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin, Yiğit Yasin Yüksel ile 17 yaşındaki Ali Pağda ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

