Beşiktaş 5 milyon 250 bin Euroluk Rashica'yı açıkladı

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'nın transferini ilan etti.

Beşiktaş 5 milyon 250 bin Euroluk Rashica'yı açıkladı

Siyah-beyazlılar, Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, Rashica ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. "
RASHICA KİMDİR?
Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Milot Rashica, Sağ ayağını kullanmaktadır. 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile 30 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol ve 7 asist yaptı.



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