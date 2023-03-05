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Vincent Aboubakar sezonu açtı. Skoru 2-1'e getirdi

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ı Ankaragücü karşısında 2-1 öne geçirdi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 20:35
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Beşiktaş Aboubakar ile öne geçti

Vincent Aboubakar sezonu açtı. Skoru 2-1'e getirdi
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, 40. dakikada Salih Uçan ile gol perdesini açarken, ikinci yarıda Ankaragücü Sowe skoru 1-1'e getirdi.

Aboubakar'ın ise yanıtı gecikmedi.

55. dakikada Vincent Aboubakar, skoru 2-1'e getirdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.

2 YIL SONRA İLK GOLÜNÜ ATTI

Vincent Aboubakar, Süper Lig'deki son golünü 6 Mart 2021'de yine iç sahada oynanan Gaziantep FK maçında kaydetmişti.

2-1 kazanılan mücadelede Beşiktaş'ın golleri; 15 ve 72. dakikalarda Kamerunlu golcüden gelmişti.

 

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