Beşiktaş Anıtkabir’e çıkıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Anıtkabir’e çıkıyor
Siyah Beyazlıların yeni başkanı Hasan Arat, yönetim ve taraftar dernekleriyle birlikte Atatürk'ün huzuruna çıkıyor.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Anıtkabir'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan duyuruda,

"Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, taraftarlarımızla Beşiktaş derneklerinin başkan ve üyelerinin katılımıyla 23 Aralık Cumartesi günü saat 12.30’da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

"EN BÜYÜK HAYALİM" DİYEREK AÇIKLAMIŞTI

Hasan Arat seçilmeden önce verdiği bir ropörtajda en büyük hayalim diyerek Anıtkabir'e çıkmak istediğini söylemişti.

İşte Arat'ın o sözleri:

Hayalleriniz olacak elbette. Benim Beşiktaş için hayallerim var. Ben hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Beşiktaş, önemli ilişkilere sahip bir kulüptür. Devlet, Beşiktaş'ı sever. Kısa vadede ilk 90 günde röntgeni çekip, açıklayacağız.

Orta vadede 1.5 yılda finansal ağırlıklı işler yapacağız. Uzun vadede 4,5 yılda tüm projelerimizi gerçekleştireceğiz. Sportif hayalim, hemen Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmak.. Sonra elbette Avrupa'da Kupa kaldırmak.

Şunu da ekleyeyim; başkan seçilir seçilmez, en doğru tarihte, Türkiye'nin her yerinden binlerce Beşiktaşlı, talebeler, üniversiteliler, sporcular, takımlarımız hepsi ile birlikte binlerce kişiyle Anıtkabir'e gitmek.

En büyük hayallerimden biri budur.

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