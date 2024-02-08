Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Antalyaspor ile Beşiktaş, Antalya'da karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park'ta saat 20.45'te başlayacak maçı Ümit Öztürk yönetecek.
Zorlu mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
Leite, Bahadır, Güray, Veysel, Saric, Erdoğan, Kaluzinski, Buksa, Larsson, Safuri, Bytyqi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos da ilk 11'ini belirledi. Santos'un ilk 11 kararı şu şekilde:
Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Rashica, Amartey, Gedson, Ghezzal, Cenk, Semih.