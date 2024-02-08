Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Antalya'da Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu.