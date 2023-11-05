Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında. İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 11. hafta maçında Beşiktaş, Antalya'da Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında. İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor.

Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra tedavileri devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun Antalyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK karşısında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın durumuna da sağlık ekibinin yapacağı kontroller sonrasında karar verilecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de Antalya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

Mert, Rosier, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Gedson, Salih, Rashica, Chamberlain, Muleka, Cenk.

Antalyaspor'un beklenen 11'i de şöyle:

Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Seriç, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa.

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