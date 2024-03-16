Beşiktaş Antalyaspor ilk 11'ler belli oldu. Fernando Santos Sergen Yalçın'a karşı

Beşiktaş, Süper Lig'de 30. hafta maçında bu akşam Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Burak Pakkan.

Siyah beyazlı takımda Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku cezalı olmaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al Musrati de yok.

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda teknik direktörü olan Sergen Yalçın, Antalyaspor Teknik Direktörü olarak Dolmabahçe'de sahaya çıkacak.

Yalçın son olarak 27 Kasım 2021'de Beşiktaş'ın başında Tüpraş Stadı'na çıkmıştı. Beşiktaş o maçta Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un bu akşam sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şöyle:

Mert, Svensson, Worrall, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

Antalyaspor'un muhtemel 11 ise şu şekilde:

Helton, Bahadır, Bünyamin, Veysel, Saric, Erdoğan, Kaluzinski, Ufuk, Streek, Buksa, Larsson.

