Beşiktaş Antalyaspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Van Bronckhorst kararını verdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın hakemi Mehmet Türkmen.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ilk kez Beşiktaş'ın stadında taraftarların karşısına çıkacak.

Yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour da ilk kez Tüpraş Stadı'nda forma giyecek.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmiş, Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kalmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst sahaya süreceği 11'i belirledi. Siyah beyazlı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan Topçu, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immboile

Antalyaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Piric, Veysel Sarı, Gerxhaliu, Thalisson, Erdal, Soner, Erdoğan, Güray, van de Streek, Djenepo, Larsson.