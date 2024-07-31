Beşiktaş Ante Rebic'in sözleşmesini feshetti

Bu Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bir süredir konuşulan ayrılık gerçekleşti.

REBİC İLE YOLLAR AYRILDI

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon bir türlü istenileni veremeyen Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Milan'dan bedelsiz olarak transfer edilen Ante Rebic Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol 5 asist kaydetti.