Beşiktaş Ante Rebic'in sözleşmesini feshetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Ante Rebic'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta Ante Rebic ile yollar ayrıldı.

Bu Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bir süredir konuşulan ayrılık gerçekleşti.

REBİC İLE YOLLAR AYRILDI

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon bir türlü istenileni veremeyen Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ante Rebic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Milan'dan bedelsiz olarak transfer edilen Ante Rebic Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol 5 asist kaydetti.

resim-2024-07-31-211630443.png

Son Haberler
Marmaris'te çocuklara zorla hediyelik eşya sattıran 5 kişi tutuklandı Yerel Haberler
Marmaris'te çocuklara zorla hediyelik eşya sattıran 5 kişi tutuklandı
Kerkük'te siyasi anlaşmazlık nedeniyle 7 aydır vali seçilemiyor Dünya
Kerkük'te siyasi anlaşmazlık nedeniyle 7 aydır vali seçilemiyor
Çinli dalış yıldızı suda kaybolunca nefesleri kesti Video
Çinli dalış yıldızı suda kaybolunca nefesleri kesti
Kafede arkadaşlarıyla otururken yorgun mermi isabet etti Video
Kafede arkadaşlarıyla otururken yorgun mermi isabet etti
Batman'da 4 kişinin öldüğü kaza yerinde 'Ölümlü yollara dur' eylemi Yerel Haberler
Batman'da 4 kişinin öldüğü kaza yerinde 'Ölümlü yollara dur' eylemi
Netanyahu, İsrail'i "ileride zorlu günlerin beklediğini" söyledi Dünya
Netanyahu, İsrail'i "ileride zorlu günlerin beklediğini" söyledi
Polisten kaçan suçluyu çelmesiyle durduran vatandaş Video
Polisten kaçan suçluyu çelmesiyle durduran vatandaş