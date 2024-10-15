Beşiktaş ara transfer için formülü buldu

Beşiktaş bir yandan Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadeleye devam ederken bir yandan da ara transfer için çalışıyor. Siyah beyazlıların sol bek ve her iki kanatta da oynayabilecek bir oyuncu transferi yapması bekleniyor. Siyah beyazlıların iki bölgeye transfer yapabilmesi için hem yabancı kontenjanını azaltması hem de maddi kaynak bulması gerekiyor.

Yönetimin iki konudaki açığını da kapatabilecek formülünün Müçi’de gizli olduğu öğrenildi. Genç oyuncu bu sezon sık sık forma şansı bulmasına rağmen sol kanatta beklentilerin altında kaldı. Arnavut oyuncudan ara transferde bonservis geliri elde etmek isteyen yönetim gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Yönetimin Muçi’den gelecek bonservis gelirini transfere harcamayı planladığı öğrenildi.

Öte yandan 23 yaşındaki oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Yönetimin, ara transferde bir formül bulunması için Muçi'nin menajeri ile masaya oturacağı öğrenildi.

Semih Kılıçsoy’un yerine sık sık ilk 11’de forma giyen Muçi tüm kulvarlarda çıktığı 8 maçta 1 gol attı. Arnavut oyuncunun üst üste 3 maçta ilk 11 başlamasına rağmen skor katkısı verememesi taraftarların tepkisini çekerken Semih Kılıçsoy ile ilgili tartışmaların alevlenmesine neden oldu.