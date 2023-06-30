Beşiktaş Arsenal'den Rob Holding'i istedi

Editör: Ufuk Cingöz

Express Sport'a göre İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in savunma oyuncusu Rob Holding içi Siyah - Beyazlı yönetim harekete geçti.

Romain Saiss ile vedalaşmaya hazırlanan ve savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Arsenal forması giyen İngiliz Rob Holding'i kadrosuna katmak için yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturdu.

27 yaşındaki stoper için teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği öğrenilirken, 2024'e kadar sözleşmesi devam eden futbolcunun maliyeti için görüşmelerin yakın zamanda resmen başlayacağı vurgulandı.

2016-2017 sezonunda Bolton'dan Arsenal'e 3 milyon euro karşılığında transfer olan Holding, Londra ekibi ile 162 maça çıkarken 5 gol attı.