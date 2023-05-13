Beşiktaş ateşle oynuyor

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet, Bahçeşehir Koleji'ne 86-83 mağlup oldu.

Beşiktaş ateşle oynuyor

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında Sinan Atalay'ın ekibi Bahçeşehir Koleji ile Igor Milicic'in yönetimindeki Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Bahçeşehir Koleji 86-83 kazanırken Muhammed Baygül 24 sayı 7 ribaunt 6 asist ile yıldızlaştı. Beşiktaş'ta ise Parker Jackson-Cartwright'ın 24 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.

KÜME HATTI KIZIŞTI
Ligde normal sezonun haftası öncesi 38 puanla 14. sırada bulunan Beşiktaş son haftada evinde Büyükçekmece'yi konuk ederken, yine 38 puanla 15. sırada bulunan Gaziantep Basketbol kendi sahasında Darüşşafaka ile karşılaşacak. Beşiktaş kazanması durumunda ligde kalacak. Gaziantep, ligde kalmak için Darüşşafaka'yı yenip, Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Muhammed Baygül 24, Morgan 5, Yiğit Arslan 15, Hadi Özdemir 5, Yunus Emre Sonsırma, Gist 10, Smith 16, Berkay Candan 7

Beşiktaş Emlakjet: Usher 3, Freeman 15, Cartwright 24, Okben Ulubay 9, Egemen Güven 2, Burak Can Yıldızlı 7, Samet Yiğitoğlu 2, Sokolowski 14, McCormack 7

1. Periyot: 21-20

Devre: 46-51

3. Periyot: 72-72

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