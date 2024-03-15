Beşiktaş Avrupa Kupası’na talip oldu

Kaynak: AA
Beşiktaş Avrupa Kupası’na talip oldu
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya: Final kesmez kupayı istiyoruz.

FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona takımını saf dışı bırakarak finale yükselen Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İstanbul'a geldi.

İspanya'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi yönetim kurulu üyeleri Altın Mimir ve Işıl Zeybek karşıladı.

Mimir ve Zeybek, siyah-beyazlı oyuncuları finale yükseldikleri için tebrik ederek çiçek verdi.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı takımın başantrenörü Aziz Akkaya, yaptığı açıklamada, kupayı kazanacak güçlerinin olduğunu ifade ederek, "Beşiktaş camiası böyle bir kupayı hak ediyor. Finale kaldık, herkes çok mutlu ama final bizi tatmin etmez. Kupayı kazanmak istiyoruz. Kazanacak gücümüz var. Herkes inansın buna. İlk maçta iyi bir averaj yakalamamız lazım. Onlar da bizim gibi ilk finallerini oynuyor ama bizim daha tecrübeli oyuncularımız ve daha tecrübeli bir camiamız var. Camiamızın ve takımımızın tecrübesi, taraftarlarımızın gücüyle kupayı kazanacağımıza inanıyorum. Heyecanla finali bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çok mutlu olduklarını söyleyen Altın Mimir de "İnanılmaz derecede mutluyuz. Ülke olarak, camia olarak böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Kadınlarımızın bu başarısı bizi gururlandırıyor. İnşallah sporun her alanında kadınların sesi daha gür çıkar. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İnşallah finallerin ardından kupayı getirip müzemize koyacağız." diye konuştu.

Yoğun bir çalışmanın karşılığını aldıklarını söyleyen Işıl Zeybek ise "Büyük bir emek, sabır ve inanç başarıyı getirdi bize. Beşiktaş camiası adına, vatanımız ve milletimiz adına büyük bir gurur yaşıyoruz. 3 Nisan'da bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Kupayı almak ve müzemize götürmek istiyoruz." dedi.

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