Beşiktaş ayrılığı duyurdu yeni takımını da açıkladı

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Beşiktaş ayrılığı duyurdu yeni takımını da açıkladı

Beşiktaş, Gökhan İnler ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık

:Beşiktaş, Gökhan İnler'le vedalaştı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler’le vedalaşıyoruz.

Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler’e İtalya’nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz.

Beşiktaş JK"

40 yaşındaki Gökhan İnler önceki sezon kadroya katılmıştı.

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