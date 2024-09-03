Beşiktaş başaramayınca istemeye istemeye yaptı

Yaz transfer dönemi boyunca Oxlade Chamberlain’i takımdan göndermeye çalışan Beşiktaş oyuncunun lisansını çıkardı.

GÖNDEREMEYİNCE LİSANSINI ÇIKARDILAR

Siyah-beyazlılardan TFF’ye yapılan bildirimde 31 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarıldığı belirtildi.

İngiliz orta saha Premier Lig ekiplerinden West Ham United Wolverhampton ve Crystal Palace gibi takımlar ile görüşmüş ancak bir sonuç alamamıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 30 maça çıkan Oxlade Chamberlain 4 gol 1 asist kaydetti.

2.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Yıldız futbolcu bu sezon oynanan 3 maçta ise teknik direktör Van Bronckhorst’un kararıyla kadroya alınmadı. Chamberlain bu sezon 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.