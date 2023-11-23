Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat: İki futbolcuya jübile yapacağız

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, "Beşiktaşlıların istediği başkanı seçmeye engel olmaya çalışıyorlar. Beşiktaşlıların oyu kimsenin tekelinde değildir. Beşiktaşlıya kimse talimat veremez. Beşiktaşlı özgürdür." dedi.

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Arat, Çankırı Beşiktaşlılar Derneği tarafından Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda taraftarlarla bir araya geldi.

Hasan Arat, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'ya büyük bir özlemle ve isteyerek geldiğini söyledi.

Genel kurul kararının geç alındığını ifade eden Arat, "Beşiktaş'ın bu geç tarih nedeniyle uzun bir maratonu vardı. 9 maçlık bir maratonu vardı ve antrenörü yoktu. Antrenör kararı alınamadı. Biz bunu söylediğimizde bizi eleştirdiler. '22 Ağustos'ta derhal olağanüstü genel kurula gidilmesi lazım, bir gün bile gecikmeden gidilmesi lazım' dedim, tam anlayamadılar. Ben gerek spor yöneticiliğim, gerek tecrübem nedeniyle tehlikeyi görüyordum. Çünkü buradaki gençler çok mahcup oldular transfer döneminde. Çok yanlış kararlar alındı, çok gecikmiş kararlar alındı ve iletişim çok kötüydü. Yani sizlerle iletişim kuramadılar." dedi.

Transfer döneminde bazı isimler konuşulduğunu, o transferleri de başka takımların yaptığını belirten Arat, şöyle devam etti:

"Bu da Beşiktaşlıları çok üzdü. Lig başladı sportif direktör istifa etti, belli bir müddet sonra antrenörümüz istifa etti. 'Ekonomi yapıyoruz' diyorlar, Beşiktaş 60 milyon avroluk transfer yaptı. Beşiktaş öyle küçük transfer yapmadı, çok büyük bir transfer yaptı ama maalesef iyi takım kuramadık ve 6 Ekim'de göreve getirilmesi gerekirken, Avrupa kupalarından elendikten sonra Rıza hoca göreve getirildi. Rıza hocanın yolu açık olsun. Rıza hoca bu camianın büyük bir evladıdır ve iyi antrenördür, tecrübelidir. Neyse ki bu seçim döneminde ona emanet edildi takım. Herkes rahatladı ama geç kalınmış bir karardı. Avrupa kupalarından elendik."

Beşiktaş'ı 23 yıldır yöneten bir zihniyet olduğunu dile getiren Arat, "Bu zihniyetin artık gitme vakti geldi. Onlara güzel bir uğurlama yapacağız. Beşiktaş beyaz bir sayfa açacak. Sizlerin hayal ettiği sayfayı açacak. Çünkü 23 yıldan beri camiayı oyaladılar. Bir gelen arkasından kendi adamını getirdi, diğer gelen kendi adamını getirdi. Şimdi de çıkıyorlar diyorlar ki, 'Yarın şu başkan olacak, öbür gün bu başkan olacak' ve sizi yok farz ediyorlar. Bakın Beşiktaşlıların istediği başkanı seçmeye engel olmaya çalışıyorlar. Beşiktaşlıların oyu kimsenin tekelinde değildir. Beşiktaşlıya kimse talimat veremez. Beşiktaşlı özgürdür. Beşiktaşlılar haktır, halktan yanadır. Halkın her türlü meselesiyle ilgilenir." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarının özel olduğunu söyleyen Arat, "Siz diyorsunuz ki 'biz istediğimiz gibi burada oyun kurarız'. Oyunu kim kuruyor biliyor musunuz? Geçmişte Beşiktaş'ta görev almış ve Beşiktaş'ın bu hallere gelmesinin temel nedeni olan daha sonra Futbol Federasyonunu yöneten arkadaşlar şimdi plazalardan Beşiktaş'ı dizayn etmeye çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz, buna siz müsaade etmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bir taraftarın, "Ricardo Quaresma jübileyi Beşiktaş'ta yapacak mı?" sorusu üzerine, Arat, şunları kaydetti:

"Siz değerlerimizi layık olduğu şekilde uğurlayamazsanız, buna Atiba'yı da ekleyin o zaman bazı şeyler kayboluyor. Biz gelir gelmez çok net bir şekilde Atiba şu anda zaten Türkiye'de yaşıyor. Atiba'yı da Quaresma'yı da davet edip onlara onurlu bir veda yapacağız. Hatta Atiba Türkiye'de kalmaya niyetliyse oturup konuşacağız nasıl faydalanırız diye. Çünkü Atiba dünyada çok tanınan ve itibarı olan bir sporcu. Bakın 100. yıl formasını yapamadılar daha. Son gün 'federasyondan onay aldık' diye bize müjde gibi verdiler. Ama unutmayın 3 Aralık'tan sonra 27-28 günümüz var. Yıl başına kadar biz hem forma hem koleksiyonu yapacağız ve sizlere ulaştıracağız."