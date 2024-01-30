Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan transfer açıklaması: 'Bitirmeye yakınız'

Beşiktaş sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Fernando Santos'un göreve gelmesi de Siyah-Beyazlı ekibin kötü gidişine çare olamadı.

Siyah-Beyazlı taraftarlar; transferde geç kalındığı yönünde Başkan Hasan Arat ve yönetime tepki gösteriyor.

Başkan Hasan Arat sessizliğini bozdu, Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

Şu anda önceliğinin transfer olduğunu söyleyen Hasan Arat, "Perşembe günü Avrupa’da transfer bitiyor ve sonrasındaki bir hafta boyunca Türkiye’nin şansı var. O bir haftada avantajlı maliyetlerle birçok yeni alternatif de ortaya çıkacak ama bizim zaten üzerinde olup bitirmeye yakın olduğumuz isimler var" dedi.

Sessizliğinin yanlış anlaşıldığını dile getiren Arat, "İnsanlarda sanki söz verip de yapamamış, bu yüzden susuyormuş gibi bir düşünce oluşturuyor olabiir. Ama böyle olmadığını önümüzdeki günlerde herkes görecek" yorumunu yaptı.

Her türlü eleştiriye açık olduğunu söyleyen Hasan Arat; "Tabii ki küfür olmadığı müddetçe... Taraftarım beni hicivle eleştirebilir. Ona hiç kızmam. Başımın üstünde yeri var. Ama bu işi profesyonel yapan insanlar sakın beni kendi camiamın önüne atmaya çalışmasın. Beşiktaş camiası bu oyuna zaten gelmez" diye konuştu.

Hasan Arat sözlerine şöyle devam etti:

''Şunu çok net söyleyeyim; şu ortamda bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez. Hepsi kapıda bekliyor. Ama açık söylüyorum, bu oyuna gelmemiz söz konusu olamaz.''

''Son olarak… Rahmetli Süleyman Ağabey’in (Seba) giderken bir lafı vardı, “Hayatımda ben hiç kimseyi aldatmadım” diye. Bakın, ben hayatımda hiç kimseyi aldatmadım. Vakti gelince de herkes neyin ne olduğunu öğrenecek. Sessizliğim kimseyi şaşırtmasın ya da yanıltmasın. Ne yaptığını bilen bir insan olarak işimin başındayım.''