İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın katıldığı bazı ihaleler gerekçe sunularak ilk olarak 13 Ocak’ta Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik bir operasyon furyası başlamıştı. CHP'li yedi belediye başkanının tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda 'Beşiktaş soruşturması' ya da 'Aziz İhsan Aktaş soruşturması' olarak adlandırılan soruşturmada iddianame 10 ay sonra hazırlandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş, tutuklu başkanlar; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 40’ı tutuklu 200 kişi sanık iddianamede yer alıyor.

AKTAŞ’IN ADAMLARI BAŞKANVEKİLİNİ TEHDİT ETTİ

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına dair İsmail Saymaz’dan çarpıcı bilgiler geliyor. Saymaz, Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman’ın Aziz İhsan Aktaş’ın adamları tarafından tehdit edildiğini aktardı.

AKTAŞ’IN ALACAK DERDİ, İCRA İŞLEMİNE DÖNDÜ

Geçtiğimiz ağustos ayında Aziz İhsan Aktaş’ın 429 bin TL’lik alacağı için Beşiktaş Belediyesi’ne icra işlemi başlattığını hatırlatan Saymaz, 170 şirkete yazı gönderdiğini açıkladı. Saymaz, “Yani bu bilgiyi ona kim vermiştir?” şeklinde bir soru iletti.

“HER ÇARŞAMBA HACİZ GELİYOR, BAŞKAN MAKAMINDAN ZOR ÇIKIYOR”

Aktaş’ın belediyeden toplamda 1.2 milyar TL alacaklı olduğunu aktaran Saymaz, Belediye Başkanvekili Rasim Şişman’ın ise bu borcu ödemeyi reddettiğini söyledi. Saymaz, Şişman’ın ifadesine göre, belediyede çalışanlara maaş ödemekte dahi zorlandığını belirterek, hacizlerin artık rutin hâline geldiğini vurguladı.

Saymaz, “O kadar ki yani her Çarşamba belediye binasına haciz geliyormuş. Rasim Şişman “Çarşamba günü belediyeden çıkmak zorunda kalıyorum” diyor. Yani o boyutta. Rasim Şişman’a Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip çıkması lazım. Yani onun orada kendisini yalnız hissetmemesi lazım. Çünkü ben bu parayı ödeyemem dediği andan itibaren kendisinin doğrudan dolaylı tehdit edildiğini iddia ediyor.” ifadelerini kullandı.